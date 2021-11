Imperia, presentato “Mare da Ponente”. Berrino: «Per consolidare rapporto tra imprese e servizi per il lavoro»

Imperia. L’8 novembre, nel salone multimediale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – sede di Imperia – è stato presentato il progetto pilota “Mare da Ponente”, sviluppato all’interno del progetto INTERREG Italia – Francia Marittimo “MA.R.E.”, di cui è capofila Regione Liguria, insieme a Camera di Commercio di Genova, Alfa Agenzia regionale per il lavoro e l’accreditamento, Provincia di Livorno, Camera di commercio Maremma e Tirreno, Aspal Sardegna, Camera di Commercio di Cagliari, Collectivitè de Corse, Chambre de Commerce d’industrie d’Ajaccio et de la Corse du Sud, Chambre de Métiers et de l’Artisanat Corse, Pole Emploi Provence, Regione Sardegna, Regione Toscana.

