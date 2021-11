Juniores, Ventimiglia Calcio-Sestrese finisce con un pareggio

Ventimiglia. La juniores del Ventimiglia Calcio pareggia (1-1) una partita che poteva e doveva fare sua. Gli ospiti della Sestrese hanno pareggiato a tempo abbondantemente scaduto e al termine di un incontro in cui hanno subito l’iniziativa dei granata. «Un risultato – commenta il coach Bevilacqua – che ci sta stretto ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che si sono battuti al meglio». Comunque un punto che muove la classifica, in attesa anche che la giustizia sportiva confermi l’incontro vinto a tavolino col Genova Calcio.

