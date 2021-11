Liguria, Rossetti (Pd): «Siamo al fianco dei lavoratori dei servizi ambientali»

Genova. Lo scorso 28 settembre si sono interrotte le trattative per il rinnovo del Contratto nazionale del comparto dell’igiene ambientale, fermo da 27 mesi. Una decisione dettata dalla profonda insoddisfazione da parte delle sigle sindacali – Fp Cgil, Fit Cisl, UilTrasporti e Fiadel – sull’andamento del negoziato, sia nel merito che per i tempi. Per cui è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore per oggi, lunedì 8 novembre.

