Sciopero nazionale dei servizi ambientali, in provincia di Imperia 400 addetti coinvolti

Imperia. Coinvolgerà circa 400 addetti dei servizi ambientali della provincia lo sciopero nazionale proclamato dai sindacati confederali in programma per l’intera giornata di oggi. Uno sciopero che si prevede con adesioni di massa tra gli operatori ecologici di tutto l’Imperiese. La mobilitazione è volta a sensibilizzare il governo relativamente alle trattative in corso tra associazioni datoriali e sindacati. Trattative che Cgil, Cisl, Uil e Fiadel definiscono “profondamente insoddisfacenti”.

... » Leggi tutto