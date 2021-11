Scritte no vax a Vallecrosia, imbrattato il tendone dei tamponi drive through

Vallecrosia. Vandali hanno imbrattato, con scritte no vax, il tendone dei tamponi drive through allestito mesi fa in piazza dell’ex mercato dei fiori a Vallecrosia. «Il vaccino uccide», è scritto in rosso sulla tenda bianca. A fianco la solita doppia “V” in un cerchio, che rimanda al gruppo complottasti “Vivi Libero”.

Scritte analoghe sono comparse anche in via Napoli, nei pressi delle scuole di Bordighera, e in via dei Colli, sulle pareti dell’ex hotel Bel Sit, sempre nella Città delle Palme.

