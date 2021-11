Treni “Pop” e “Rock” solo fino ad Albenga: al via manifestazione di pendolari e turisti alla stazione di Ventimiglia

Ventimiglia. «Nonostante le promesse fatte alla Regione e a Trenitalia all’atto della stipula del contratto sul trasporto ferroviario regionale nel gennaio del 2018, Rfi non ha ancora provveduto a attrezzare con la tensione elettrica giusta (3.000 volt) la stazione di Ventimiglia, impedendo di fatto la possibilità di usare i nuovi treni in servizio pop e rock per servire pendolari, viaggiatori e turisti che si recano a ponente oltre Albenga l’ultima stazione dove tali treni possono arrivare e fare il viaggio di ritorno». Così Assoutenti, associazioni e comitati di pendolari denunciano il caso del trasporto ferroviario nel ponente ligure.

