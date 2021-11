Via dell’amore, Toti e Giampedrone: “Entro metà gennaio al via al cantiere e alla messa in sicurezza del sentiero”

Genova. “Entro la metà di gennaio 2022 partirà il cantiere per la messa in sicurezza e la successiva riapertura della via dell’Amore, lo spettacolare e suggestivo sentiero pedonale che collega Manarola con Riomaggiore, chiuso dal 2012 a causa di una frana”, ad annunciarlo il commissario straordinario contro il dissesto idrogeologico e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile e Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone dopo la riunione a cui hanno partecipato, oltre alla struttura commissariale, tutte le imprese coinvolte, la direzione dei lavori e il Comune di Riomaggiore, territorio in cui ricade interamente la via dell’Amore.

