Ddl promozione del territorio, il Pd: “”La promozione del territorio attraverso lo sport è una opportunità, ma i disegni di legge della giunta sono pasticciati e vanno discussi in Commissione”

Genova. “Se la maggioranza ritiene di far approvare al consiglio dei disegni di legge pasticciati senza far passare la consultazione dagli organi preposti, come la commissione, è normale che la minoranza sollevi un dibattito e chieda di discutere sul contenuto. Quello che manca a questa giunta è la volontà di un dialogo reale e concreto nel merito delle decisioni. Se facessimo un lavoro approfondito in commissione, in cui si raccogliessero le istanze di tutti, la discussione in aula sarebbe più veloce, serena e produttiva”, così i consiglieri del Gruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione a margine della discussione del Disegno di legge che prevede di stanziare 210mila euro per una campagna promozionale da veicolare attraverso le società sportive professionistiche.

... » Leggi tutto