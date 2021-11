Ddl sponsorizzazioni territorio, lista Sansa: “Scritto male e a rischio tra propaganda e conflitto d’interessi”

Genova. “Con l’ormai consueto modus operandi all’insegna della poca trasparenza la Giunta Toti ha provato a portare in votazione un ddl ‘promozione del territorio’ scritto male, vago e con potenziali ombre sul tema del conflitto d’interessi e della propaganda politica”. Questo il commento dei consiglieri della Lista Sansa, Ferruccio Sansa, Roberto Centi e Selena Candia sul rinvio della votazione al ddl regionale 95 che aveva come oggetto interventi di promozione del territorio ligure per 210 mila euro attraverso sponsorizzazioni a squadre sportive di serie A.

... » Leggi tutto