Garibaldi (Pd): “La giunta Toti pasticcia coi fondi nazionali e rischia di perdere 2,5 milioni di euro”

Genova. “La Giunta Regionale pasticcia con i fondi nazionali e poi chiede l’approvazione d’urgenza in consiglio di una variazione di bilancio per evitare di perdere 2,5 milioni di euro“. Lo dice capogruppo regionale del Partito Democratico Luca Garibaldi commentando la proposta di deliberazione della giunta presentata oggi in consiglio e che chiede di spostare il capitolo dei fondi destinato alla messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici, a progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo di fonti rinnovabili dei Comuni.

