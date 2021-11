Parco di Portofino, Muzio (FI): “Il decreto ministeriale è un esproprio di territorio alle comunità locali”

Genova. “Si iniziano a vedere i primi effetti dell’istituzione forzosa del Parco nazionale di Portofino: scattano vincoli e divieti su tutto il territorio di 5363 ettari compreso nella perimetrazione provvisoria decisa con decreto dal Ministero della Transizione ecologica in esito a sentenza del TAR, senza alcun confronto con i diretti interessati. I primi a farne le spese sono i cacciatori, vittime sacrificali del fanatismo ideologico che fa coincidere l’attività venatoria con il male assoluto nei confronti dell’ambiente. Ma siamo purtroppo solo all’inizio e basta leggere l’atto del Ministero per rendersene conto: le aree ricadenti nel Parco nazionale vengono di fatto espropriate alle comunità locali e consegnate al Comitato di gestione provvisoria, anch’esso istituito forzosamente dal Ministero e chiamato a far applicare le norme contenute nel decreto. Strada peggiore non poteva esserci: il territorio viene di fatto commissariato senza alcun confronto e dialogo. Questo è gravissimo e, per quanto mi riguarda, metterò in campo tutte le azioni politiche possibili per oppormi a questa deriva”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia e membro della Commissione Ambiente e Territorio.

