Regione, Berrino: “In alcuni settori c’è chi non ha voglia di lavorare, offerte superano richieste”

Liguria. “Fino a due anni fa le persone che cercavano un’occupazione superavano le offerte di lavoro. Quest’anno la situazione si è ribaltata ed è la prima volta che accade, soprattutto per i lavori stagionali del turismo. Non essendo diminuita la popolazione ed essendoci un grande buco per alcuni mestieri, è chiaro che per alcuni settori le persone non vogliono andare a lavorare”.

... » Leggi tutto