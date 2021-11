Salute, il PD chiede di rilanciare la campagna di prevenzione e vaccinazione contro il Papillomavirus

Genova. “Nel 2018 sono stati diagnosticati in tutto il mondo circa 57mila casi di cancro cervicale e 311mila donne sono morte a causa della malattia”, dice il consigliere regionale Pippo Rossetti primo firmatario di un ordine del giorno presentato in consiglio regionale, e sottoscritto da tutti i capogruppo di maggioranza, per rilanciare la campagna di vaccinazione contro il Papillomavirus e di promuove delle iniziative, come illuminare di verde l’acqua delle fontane cittadine o la facciata di un edificio pubblico rappresentativo, nel giorno che ricorre l’anniversario del lancio della Strategia globale per eliminare il cancro cervicale, cioè il 17 novembre.

