Tursi, passa all’unanimità mozione del M5s sul monitoraggio della qualità dell’aria nel municipio Ponente

Genova. “Vittoria del M5S Genova: votata all’unanimità la nostra mozione per stimolare gli enti preposti a intraprendere azioni efficaci al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, una rete di monitoraggio per prodotti di natura industriale nel Municipio VII Ponente mediante l’installazione di centraline nei punti di maggior ricaduta dei prodotti inquinanti e a sollecitare l’apertura di un tavolo con il Consiglio Municipale VII Ponente. Tutto ciò, con lo scopo di condividere lo stato dei lavori e individuare i punti di maggior ricaduta anche in base alle segnalazioni dei cittadini”.

