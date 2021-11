Vaccini, crescono in Liguria di 27 mila unità le prenotazioni per la terza dose

Genova. «Nell’ultima settimana sono cresciute di 26.989 unità le prenotazioni delle terze dosi in Liguria, in particolare ad oggi dall’inizio della campagna della terza dose sono 39.236 le prenotazioni nella Asl 3, 7.692 le prenotazioni nella Asl 1, 14.066 le prenotazioni nella ASL 2, 7.171 le prenotazioni nella Asl 4 e 12.906 le prenotazioni nella Asl 5. Numeri che testimoniano un reale interesse da parte della cittadinanza al proseguimento della campagna vaccinale». Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

Si mantiene sostanzialmente stabile l’incidenza di nuovi positivi ogni 100.000 abitanti: a livello regionale è pari a 54 casi, di cui 50 a Genova, 82 a Imperia, 33 alla Spezia e 48 a Savona. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati 4 pazienti in più rispetto al giorno precedente, per un totale di 111 malati covid negli ospedali di cui 9 in terapia intensiva. Il tasso di occupazione dei reparti di media intensità e delle terapie intensive rimane sotto le soglie indicate dal ministero (10% per le terapie intensive e 15% per i reparti di media intensità), con l’occupazione delle terapie intensive al 5% e a 6% nei reparti di media intensità.

