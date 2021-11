Bolkestein, Cassinelli e Bagnasco (Fi): «Errore grave l’accanimento contro balneari e ambulanti in momento critico»

Genova. «Accanirsi contro balneari e ambulanti in questo momento storico è un grave errore. Ora che stiamo lentamente uscendo dalla pandemia la sentenza del Consiglio di Stato taglia le gambe a imprese – spesso a conduzione familiare – che vedono azzerati gli investimenti di una vita. Serve una volta per tutte un’assunzione di responsabilità da parte del governo affinché il problema venga gestito con modalità e tempi ragionevoli e faccia capire all’Europa che non è accettabile un accanimento nei confronti di aziende, famiglie e lavoratori italiani», dichiarano i deputati di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.

