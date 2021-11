Ex Ilva di Cornigliano, la polemica tra sindacati confederali e Usb corre su whatsapp

Genova. “I sindacati Confederali di Fim Fiom e Uilm, ad oggi sono stati silenti nei confronti delle gravi inadempienze sul piano industriale firmato il 06/09/2018, non vigilando, prima con ArcelorMittal ed oggi con Acciaierie D’Italia, portando il comparto siderurgico del nostro gruppo ad un veloce collasso che rischia di creare un disastro industriale e sociale”. Lo dice il sindacato Usb in un comunicato stampa che, nonostante sia così indicato nell’intestazione del messaggio, non è al momento arrivato alla stampa ma da diverse ore sta girando sui social attraverso whatsapp. Un attacco frontale degli ex delegati Uilm nello stabilimento di Cornigliano, esuatorati dal loro segretario e passati da poco al sindacato Usb.

... » Leggi tutto