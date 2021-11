Imperia, Scajola pronto a candidarsi per la Provincia

Genova. Il sindaco di Imperia Claudio Scajola, contattato dall’ANSA durante la sua partecipazione all’assemblea dell’Anci, di cui è vicepresidente nazionale, in corso a Parma, afferma: «La Provincia ha problemi enormi, a partire dai temi di Riviera Trasporti, dell’acqua e dei rifiuti. Mi è chiara benissimo la gravosità dell’impegno che attende il prossimo Presidente. Per quanto mi riguarda, se emergeranno le giuste convergenze, sono disponibile a mettere in campo la mia esperienza e il mio impegno per il nostro territorio».

