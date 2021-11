Insieme per Spotorno scrive al sindaco: “Sospendere pagamento tagliando residenti”

Spotorno. Il gruppo di minoranza Insieme per Spotorno, composto dal capogruppo Massimo Spiga, e dai consiglieri Francesco Pendola e Camilla Ciccarelli, in attesa della surroga del consigliere Fracesco Riccobene a favore del candidato Lorenzo Bardini, hanno scritto al sindaco di Spotorno, per chiedere che nel prossimo bilancio comunale, che andrà approvato nel mese di aprile, venga inserita la sospensione del pagamento del tagliando residenti o in alternativa la proroga per un triennio, mantenendo lo stesso importo, anche in virtù dei risparmi dell’ente con l’accorpamento degli uffici nel nuovo plesso comunale e la futura locazione degli immobili di proprietà dell’ente comunale ora vuoti.

