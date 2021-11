La libertà al bivio

“Un Giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero.

“Che strada devo prendere?” chiese. La risposta fu una domanda: “Dove vuoi andare?” “Non lo so” rispose Alice. “Allora, – disse lo Stregatto – non ha importanza sapere dove devi andare”. Non è difficile riconoscere l’apparente paradosso del dialogo intercorso tra Alice e lo Stregatto che Charles Lutwidge Dodgson, in arte Lewis Carrol, ci riporta nel celeberrimo “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”. Non va dimenticato che la formazione culturale dello scrittore è fondamentalmente logico matematica, infatti Alice si trova di fronte ad un bivio e deve imboccare una via che, inevitabilmente, escluderebbe la possibilità di imboccare l’altra. Insomma, si ripropone lo schema classico della logica aristotelica così come il meccanismo dualistico alla base del sistema binario. Vi sono innumerevoli riflessioni interessanti che possono prendere il via dal breve dialogo, limitiamoci a un paio. La prima nasce dalla domanda: “Nella vita ci troviamo solitamente di fronte a dei bivi o le vie che si offrono al nostro cammino sono molto più numerose o … abbiamo davanti a noi sempre e solo la nostra strada?” La seconda, strettamente connessa alla prima, possiamo esprimerla così: “Sappiamo già dove vogliamo andare tanto che una delle vie sarà la migliore o forse addirittura l’unica per condurci alla meta oppure lo andiamo scoprendo proprio nel momento in cui ci conosciamo operando la scelta?”

