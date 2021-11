Mallare, Samuele Caruso: “Il goal alla Carcarese? Fa piacere, ma solo in parte”

“Da Carcarese, tornare al ‘Corrent’ è stata un’emozione unica. Una cosa che non avevo mai provato, non avevo mai giocato contro la Carcarese. È stato tutto molto strano”, ha commentato Samuele Caruso a margine del match perso dai “lupi” contro i padroni di casa per 4 a 2.

Goal dell’ex ma senza esultanza per Caruso: “Avevo detto che non avrei esultato in caso di rete perché fare goal alla tua squadra del cuore è un piacere da una parte ma dall’altra mi dispiace”.

