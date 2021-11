Moneglia, spunta l’ipotesi scolmatore per la messa in sicurezza del borgo

Genova. La messa in sicurezza del torrente che attraversa l’abitato di Moneglia passa per due strade, entrambe ‘sotterranee’: una che vede il potenziamento della portata del corso d’acqua nel suo tratto finale, l’altra che prevede la realizzazione di un canale scolmatore capace di raccogliere e portar via l’acqua in eccesso. La soluzione, però, potrebbe prevedere entrambe, per una sistemazione a lungo respiro dell’assetto idrogeologico del borgo dell’estremo levante genovese.

