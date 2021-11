Genova. Sempre molto vicina alle gare liguri, la scuderia New Racing for Genova sabato e domenica sarà in lizza alla 10ª Ronde Valli Imperiesi con ben 15 equipaggi, due dei quali iscritti nella Classe R5, la categoria dei protagonisti assoluti della gara. Sono quelli formati da Alberto Biggi – Marta De Paoli (Vw Polo) e Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi (Skoda Fabia EVO).

