Imperia. E’ partita in sordina la volata per l’elezione del prossimo presidente della Provincia e il rinnovo del consiglio provinciale. Il termine per la presentazione delle liste è fissato al 28 novembre, venti giorni da oggi. L’election day sarà sabato 18 dicembre. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri in carica nei comuni della provincia.

... » Leggi tutto