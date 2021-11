Reddito di cittadinanza, Berrino e gli assessori del centrodestra “Fallimento non imputabile alle Regioni”

“Lo ripeteremo fino allo sfinimento: il fallimento del reddito di cittadinanza non è responsabilità delle Regioni e del personale dei Centri per l’Impiego che hanno fatto in pieno il loro dovere ma è lo stesso reddito di cittadinanza, per come è strutturato, che ha fallito perché mal concepito e mal gestito. Parlare di inefficienze da parte dei Centri per l’Impiego e quindi delle Regioni non è accettabile, il problema, come sostenemmo fin dalla sua partenza, è che il reddito di cittadinanza non è una misura di politica attiva di lavoro ma un sussidio. A conferma di ciò lo scrive lo stesso Comitato di Sorveglianza nella relazione predisposta per il Ministero del Lavoro in cui afferma che i percettori del reddito di cittadinanza sono disincentivati a cercare un’occupazione e che a loro non conviene lavorare”.

