Ventimiglia, tenta di varcare il confine con un documento falso: arrestato dalla polizia

Ventimiglia. E’ finito male il tentativo di un tunisino, T.Y. di anni 32, di entrare in Italia utilizzando un falso documento. Infatti lo stesso, sebbene avesse scelto il cuore della notte per attraversare la frontiera, è stato scoperto dagli agenti del settore di Frontiera e tratto in arresto.

L’autobus di linea Flixbus proveniente da Marsiglia e diretto a Roma, è stato fermato alla barriera autostradale di Ventimiglia per i consueti scrupolosi accertamenti della Polizia di Frontiera.

