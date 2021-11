Balneari, Russo (FdI): “Duro colpo per i 7 mila stabilimenti italiani: il governo dia un segnale”

Liguria. “La sentenza del Consiglio di Stato riguardante le concessioni balneari è un duro colpo per i 7 mila stabilimenti italiani, di cui 800 in Liguria, il cui futuro è sempre più incerto. Mi unisco alla richiesta giunta da tutti gli esponenti di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni in testa, chiedendo al Governo di dare un segnale in merito”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Veronica Russo commenta la sentenza dei giorni scorsi dell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa italiana che ha deciso la proroga delle concessioni balneari fino al dicembre 2023 con cessazione a partire dal 1° gennaio 2024.

