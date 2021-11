Coronavirus, perché la Liguria non rischia la zona gialla anche se i contagi continuano a salire

Genova. Continua la risalita dei contagi in Liguria, come certificano non solo gli ultimi bollettini giornalieri emessi dalla Regione ma anche il report pubblicato oggi dalla fondazione Gimbe che rileva una crescita settimanale del 14% dei nuovi casi nel periodo 3-9 novembre. Una tendenza che in realtà riguarda tutto il Paese e che in ogni caso non avvicina la nostra regione alla temuta zona gialla che vedrebbe tornare alcune limitazioni e obblighi come quello di indossare la mascherina anche all’aperto.

