Donna di Fiori, la sanremese Silvia Troiani ospite del programma di Rai Uno “Storie italiane”

Sanremo. Questa mattina a “Storie italiane“, celebre programma condotto da Eleonora Daniele in onda tutte le mattine su Rai Uno, è stata ospite la sanremese Silvia Troiani, ideatrice e organizzatrice del Premio Donna di Fiori, evento che va in scena ogni anno al Casinò della Città dei Fiori e che conferisce un riconoscimento a quelle donne e quegli uomini che si sono contraddistinti per il loro impegno sociale.

... » Leggi tutto