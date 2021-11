La storica azienda Preti compie 170 anni: sacripantine e pandolci oggi arrivano anche in Cina

Genova. Sacripantine, pandolce, biscotti del Lagaccio e canestrelli. È una mostra che racconta la storia di un’azienda, ma anche l’evoluzione di una tradizione dolciaria tutta genovese, quella allestita al palazzo della Borsa per celebrare i 170 anni della Preti, storico marchio fondato nel 1851 in via Caffaro e ancora oggi legato indissolubilmente alla città nonostante la crisi e il fallimento dichiarato nel 2015.

