L’edilizia traina la ripresa in Liguria, ma il caro materie prime rischia di rovinare la festa

Genova. È il settore delle costruzioni a trainare la ripresa in Liguria come si vede dagli ultimi dati elaborati dalle Camere di commercio sul terzo trimestre del 2021 che mostrano un saldo tra aperture e chiusure di imprese positivo in tutta la regione. Ancora più significativo il confronto col periodo pre-Covid: al 30 settembre in Liguria risultavano iscritte 29.736 imprese edili, cioè 731 in più rispetto al 2019, con una variazione percentuale del 2,50%.

