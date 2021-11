Manovra, Rixi: «Il Reddito di cittadinanza attira truffe, governo convochi cabina di regia»

Genova. «Il Reddito di cittadinanza si conferma il miglior incentivo alle truffe. Ogni giorno le Fiamme gialle scovano truffatori in ogni angolo del Paese, da Brescia a Napoli, da nord a sud. Una misura ideologica e di bandiera concepita con miopia e costruita con superficialità. Il sostegno va garantito a chi non può davvero lavorare, ai disabili e a chi li assiste. Nell’attuale formulazione è uno strumento di disincentivo al lavoro e di lavoro nero. Una spesa di alcuni miliardi di euro dei contribuenti preda di un sistema fumoso che attira truffatori come mosche. Auspichiamo una cabina di regia del governo che risolva il problema una volta per tutte».

