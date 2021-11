Over riapre le porte dell’ex tribunale trasformato in residenza di lusso

Sanremo. Inaugurato il Senior Residence Over sorto sulle macerie dell’ex tribunale. La cerimonia del taglio del nastro si è svolta ieri pomeriggio, 10 novembre, alla presenza dell’amministratore delegato di Over SpA, Mariuccia Rossini, del vicesindaco di Sanremo, Costanza Pireri e di don Giuseppe Puglisi, parroco della Chiesa San Bartolomeo, Cappellano degli Ospedali di Sanremo e Bordighera e Vicario Episcopale per la Carità. Intervenuti anche gli assessori regionali Giovanni Berrino e Marco Scajola.

