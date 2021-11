Vaccini, Toti: “Pronti per le terze dosi agli over 40, Regione invierà sms a chi ha maturato 6 mesi”

Liguria. “In Liguria siamo pronti, per quando arriverà l’ufficialità delle indicazioni ministeriali, alle somministrazioni delle terze dosi per la fascia degli over 40. E la Regione è pronta anche a fornire un servizio aggiuntivo che agevolerà i cittadini in attesa di ricevere la terza dose: nelle prossime settimane Liguria Digitale invierà un sms una settimana prima della scadenza dei 6 mesi a chi ha completato il ciclo vaccinale per ricordare a queste persone che potranno prenotare e sottoporsi alla dose booster”.

