Albissole, Stefano Crino guarda alla trasferta di Plodio: “Match difficile, ma abbiamo un gruppo forte”

Ruolino di marcia senza macchia per l’Albissole. Dopo aver superato il turno in Coppa Liguria, la squadra ceramista ha ottenuto tre vittorie in altrettanti incontri in campionato. Percorso che vale il primo posto in solitaria.

“Siamo un gruppo fantastico: squadra, dirigenza e pubblico. Siamo super coccolati quest’anno. Contro il Pallare abbiamo affrontato una partita che per noi era fondamentale. Avevamo perso contro di loro in amichevole, quindi la concentrazione era massima”, commenta Stefano Crino.

