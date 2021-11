Coppa Italia, sedicesimi di finale: la Sanremese affronta il Prato

Imperia. Delineato il tabellone principale della Coppa Italia con i sedicesimi di finale organizzati in accoppiamenti predeterminati fino alla finale. A partire da questo turno, in programma mercoledì 24 novembre alle 14.30, disputerà la prima gara in casa la squadra che, in occasione dello svolgimento del turno precedente, ha disputato la prima partita in trasferta e viceversa. Quest’oggi il Dipartimento Interregionale ha effettuato il sorteggio per stabilire l’abbinamento per quei casi in cui entrambe le squadre interessate hanno disputato la partita del turno precedente in casa o in trasferta. Le partite sono di sola andata, se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i tiri di rigore a sancire la squadra qualificata agli ottavi. Lo annuncia la Lnd.

