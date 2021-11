eSerieD 21-22: Ventimiglia nel girone A

Ventimiglia. Svelata nella serata di ieri, in diretta sul canale Twitch ufficiale della LND eSport www.twitch.tv/legadilettantiesport, la composizione dei 3 gironi che animeranno, da lunedì prossimo, la nuova stagione esportiva della serie D. Subito dopo i saluti istituzionali del coordinatore della LND eSport Santino Lo Presti, del vice presidente vicario LND Ettore Pellizzari e dei membri della commissione Carlo Cuomo, Davide Bonato e Nicola Vilella, è andato in scena il sorteggio ufficiale effettuato nella sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti in Roma. Lo annuncia la Lnd.

