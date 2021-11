Imperia. Il Campionato nazionale Juniores Under 19 torna in campo sabato 13 novembre con calcio d’inizio alle 14.30. Per la settima giornata e sesta per i gironi H e N a dieci squadre, sono previste tre variazioni di orario: San Giorgio-Giugliano (M) si giocherà alle 15, Casertana-Afragolese (M) alle 16 e Team Nuova Florida-Terme Fiuggi (I) che chiuderà la giornata alle 19. Lo annuncia la Lnd.

