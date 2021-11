Liguria. Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria insieme oggi, 12 novembre, a Caserta in occasione di Mirabilia, l’appuntamento annuale delle Camere di Commercio sede di siti Unesco, da anni in rete per la promozione turistica e sostenibile dei territori e dei rispettivi patrimoni, ambientali e storici, dell’umanità.

... » Leggi tutto