Savona. Anche Savona vorrebbe seguire il modello Genova. No, non stiamo parlando di infrastrutture, bensì dei dehors dei locali che chiedono a gran voce la proroga della concessione del suolo pubblico gratuito per tutto il 2022. Una misura che il sindaco di Genova Marco Bucci è stato il primo in Italia a ipotizzare, trovando l’accordo con le associazioni di categoria.

... » Leggi tutto