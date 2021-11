Loano, il PalaGarassini cambia look e diventa più green: inaugurati i nuovi impianti

Loano. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di “inaugurazione” del PalaGarassini di Loano, che negli ultimi mesi è stato oggetto di alcuni importanti interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico. Il progetto aveva ottenuto il via libera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (Cipe) dalla presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stato finanziato tramite mutuo concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo del Coni. L’investimento totale ammonta a 600 mila euro.

