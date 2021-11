Scritte no vax a Bordighera, carabinieri identificano l’autore

Bordighera. E’ stato individuato dai carabinieri il presunto autore delle scritte no vax comparse a Bordighera nei giorni scorsi. Si tratta di Carlo A., professionista residente nella Città delle Palme. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe l’autore dei messaggi contro vaccino, governo, premier Draghi e presidente Toti scritti con vernice rossa all’ospedale Saint Charles, sui muri dell’ex hotel Bel Sit, in via dei Colli, e in via Napoli, nei pressi delle scuole Ruffini.

