Calcio, Pietra beffato nel finale. Pisano plaude gli avversari ma sull’arbitraggio: “Accetto l’errore, ma non l’atteggiamento”

Ottima gara da parte di entrambe le squadre quella disputata al De Vincenzi: continui botta e risposta hanno reso sempre più avvincente lo spettacolo domenicale per tutti gli appassionati.

Certo, a volte non basta solo questo per vincere, ma anche un pizzico di fortuna. La rete di Parodi, arrivata in quel modo, pesa tantissimo per i genovesi e brucia tanto ai pietresi, consci della prestazione fatta.

