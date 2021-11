Covid, Toti: “Sì al green pass solo per i vaccinati: ognuno deve fare la sua parte”

Genova. “Sono favorevole ad un’eventuale stretta sul green pass, che possa essere utilizzato solo se associato alla vaccinazione almeno per l’accesso ad alcuni luoghi come cinema, teatri e palestre. E, se necessario, anche all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Certamente ogni misura dovrà essere supportata da numeri e dati scientifici ma è evidente che se oggi, a fronte di un aumento dei contagi, i nostri ospedali stanno reggendo l’urto con tassi di ospedalizzazione notevolmente più bassi rispetto ad un anno fa è solo grazie ai vaccini. Guai quindi a metterli sullo stesso piano dei tamponi, che rivelano ad una persona se in quel momento sia malata ma, a differenza della vaccinazione, non la proteggono in alcun modo dal contagio e dalle sue conseguenze, anche gravi”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti in merito al dibattito in corso a livello nazionale su una possibile stretta sul Green Pass.

