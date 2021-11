Pallanuoto, la Rari Nantes cede nel finale al Torino ’81

Imperia. La Rari Nantes Imperia esce sconfitta dalla “Monumentale” di Torino nonostante una buona prestazione. E con un pizzico di coraggio in più, avrebbe potuto anche strappare dei punti in casa di una delle squadre meglio attrezzate della categoria. Il 10-8 finale premia la Reale Mutua Torino’81 Iren trascinata da Lisica, il migliore in vasca oggi, e dall’ex di turno Jacopo Colombo, già allievo di Pisano ai tempi del Savona.

