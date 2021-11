Prima e Seconda Categoria, tre punti per Savona e Cengio in memoria di Angelo Santin

Cengio. Una scomparsa che ha scosso l’intera Val Bormida. È accaduto questo nel momento in cui è stata diffusa la tragica notizia relativa alla morte di Angelo Santin, ex comandante della stazione dei carabinieri di Cengio in pensione da poco più di un anno. L’uomo aveva 57 anni e, oltre al proprio impiego principale, viene ricordato soprattutto per i numerosi impegni sociali che ha portato avanti, primo fra tutti l’amore per il calcio e la passione con cui ha “allevato” decine di ragazzi del settore giovanile.

