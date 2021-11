Ricciardi propone il pugno di ferro per fermare il Covid: “Annullare il Green Pass a chi rifiuta la terza dose”

Liguria. Chi non completa con il richiamo il ciclo vaccinale dovrebbe ricevere prima un’ammonizione e, se dopo due o tre mesi ancora non si sarà messo in regola con l’iniezione di rinforzo, la certificazione verde dovrebbe perdere di validità. Questa la proposta di Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, emersa durante un’intervista rilasciata a “Il messaggero”, durante la quale il professore ha indicato una serie di interventi per “proteggere” l’Itala dall’arrivo della quarta ondata di contagi da Covid-19.

