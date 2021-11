Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante continua il suo percorso verso una città sempre più smart, in maniera semplice e alla portata di tutti. Per questa ragione il Comune ha aderito alla rete Wifi Italia che unisce oltre 1.200 Comuni, enti ed istituzioni, all’interno del programma Smarter Italy per cui Sestri Levante è stata selezionata lo scorso anno.

... » Leggi tutto