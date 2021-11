Balneari, l’assessore Scajola: “Azione parlamentare a tutela di tante imprese e famiglie”

Liguria. “Ho partecipato alla riunione dei balneari per testimoniare la vicinanza di Regione Liguria alla loro battaglia e l’importanza di tutelare il lavoro di tante aziende, soprattutto in vista della riunione di domani del tavolo interregionale del Demanio da me convocata con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia per ascoltare le posizioni del governo e chiedere certezze per i nostri imprenditori”.

... » Leggi tutto