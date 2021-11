Bordighera, scritte no vax: carabinieri individuano autore. Sindaco Ingenito ringrazia l’Arma

Bordighera. «Desidero ringraziare il capitano Saverio Cappelluti e l’Arma dei carabinieri per i rapidi sviluppi nelle indagini relative agli imbrattamenti comparsi recentemente in dissenso alla campagna vaccinale. Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno coadiuvato l’attività delle forze dell’ordine, confermando la bontà della scelta di integrare il sistema comunale con quello della caserma di via Primo Maggio per garantire una sicurezza sempre maggiore». A dichiararlo è il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito, che ha appreso la notizia dell’individuazione da parte dei carabinieri del presunto autore delle scritte no vax nella Città delle Palme.

